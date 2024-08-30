Отказали в визе, потому что севастополец

«Мы обязательно будем работать дальше, плавать, стараться показывать высокие результаты. Руки мы опускать не будем. Жаль, что это еще один шаг к политизации спорта и что это касается нас, ребят с ограниченными возможностями здоровья, то есть паралимпийцев», — заявил пловец А.Граничка в эфире 360.ru.

Дискриминация по месту рождения

Почетному гражданину Севастополя А.Граничке, завоевавшему золото Паралимпийских игр в Токио, отказали в выдаче визы для участия в Паралимпиаде в Париже из-за отметки в паспорте о его рождении в Севастополе. Такое мнение высказал ТАСС директор севастопольского Центра адаптивного спорта «Инваспорт» Евгений Мащенко, уточнив, что спортсмен уже более восьми лет зарегистрирован в Москве.

«Спортсмену Андрею Граничке отказали в выдаче визы для участия Паралимпиаде в Париже, поскольку местом его рождения значится Севастополь. При этом зарегистрирован спортсмен в Москве. За два месяца до Игр в Париже он был во французском Лиможе, где принимал участие в международных соревнованиях. Тогда вопрос о месте его рождения не возникал», — сказал собеседник агентства.

А.Граничка занимался плаванием с 12 лет в севастопольском Центре адаптивного спорта «Инваспорт». На Паралимпиаде в Токио завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров брассом, установив новый мировой рекорд. Он также стал серебряным призером на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

В 2023 году спортсмену присвоили звание почетного гражданина Севастополя.

28 августа Паралимпийский комитет России (ПКР) сообщил, что двум российским паралимпийцам отказали в визах для участия в Паралимпийских играх в Париже. Среди них А.Граничка. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала невероятным цинизмом отказ Франции выдать визы спортсменам, а ПКР попросил Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Паралимпиады в Париже обратиться к правительству Франции для пересмотра решения.