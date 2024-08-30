Какие законы вступают в силу в сентябре

Из общественного транспорта запретили высаживать безбилетных инвалидов I группы, следующих без сопровождающего лица, в школах станут обязательными уроки труда, а вместо ОБЖ появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Подробнее об этих и других законах, вступающих в силу в сентябре 2024 года, — в материале пресс-службы Государственной Думы.

1 сентября

В образовательных учреждениях — флаг России

Все образовательные организации — детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы — независимо от формы собственности обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на территории Государственный флаг Российской Федерации. Ранее эта обязанность была только у общеобразовательных учреждений.

Уточнены условия оказания первой помощи

Комплекс мероприятий и их последовательность в рамках оказания первой помощи определит Минздрав. В аптечки первой помощи разрешается включать лекарства. Ранее они наполнялись только перевязочными материалами, жгутами, масками, перчатками и т.д. Кроме того, уточняются понятие и условия оказания первой помощи.

В школах введут новые предметы

Уроки труда (технологии) станут обязательными для школьников начальных и средних классов. В средних и старших классах вместо ОБЖ вводятся обязательные уроки по основам безопасности и защиты Родины.

Добыча китов и дельфинов в культурно-просветительских целях запрещена

Предусматриваются ограничения рыболовства в отношении морских млекопитающих (дельфинов, китов и морских свиней), в том числе запрет их добычи в учебных и культурно­-просветительских целях.

Инвалидов I группы запрещено высаживать из общественного транспорта

Запрещается принудительная высадка из общественного транспорта инвалидов I группы, если они едут без сопровождения и не имеют социальной карты или не могут оплатить проезд. В противном случае предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей.

Усиливается защита прав пассажиров такси

Перевозчиков легковым такси обязали страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров. Договор должен заключаться в отношении каждого транспортного средства, сведения о котором внесены в региональный реестр легковых такси. Информация о договоре должна быть размещена в салоне такси.

Повышается качество туристических услуг

Уточняются требования к экскурсоводам и гидам-переводчикам: они должны будут оказывать свои услуги очно и на основании договора, заключенного в соответствии с законодательством.

Также Ростуризм будет исключать туроператоров из единого федерального реестра за регулярные нарушения при подаче сведений об электронных путевках.

Компаниям из офшоров запретили быть концессионерами в сфере ЖКХ

Юрлицам, зарегистрированным в офшорных зонах, запрещено выступать концессионерами в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего или холодного водоснабжения, водоотведения, отдельных объектов таких систем. Эта мера повысит уровень безопасности инфраструктуры ЖКХ, а также качество услуг.

Ужесточаются требования к учредителям управляющих компаний

В реестр дисквалифицированных лиц будут вносить сведения об учредителях управляющих компаний, лицензия которых аннулирована. Они не смогут вновь создавать УК, пока сведения не будут исключены из реестра. Кроме того, учредители не должны будут иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

Перед капремонтом жилых домов будут обследовать их реальное состояние

Решение о необходимости технического обследования дома смогут принимать региональные власти или собственники квартир. В последнем случае собственники будут делать это за свой счет. Результаты техобследования могут стать основанием для внесения изменений в программу или переноса сроков капремонта.

Строительный контроль при организации капремонта

Регионы смогут возлагать строительный контроль за капремонтом МКД на свои исполнительные органы или подведомственные им учреждения. В тех случаях, когда регионы не примут таких решений или собственники, которые копят деньги на капремонт на спецсчете, откажутся от проведения строительного контроля, его будут осуществлять в обычном порядке в соответствии с ГрК РФ.

Уточняются условия оплаты сверхурочной работы

Работодатели должны рассчитывать компенсацию за сверхурочную работу исходя из текущей зарплаты сотрудника, включающей премии и другие компенсационные и стимулирующие выплаты.

Трудовые права инвалидов дополнительно защищены

Работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 % от среднесписочной численности трудящихся. Инвалидам, принятым на работу, будут обязаны создавать необходимые условия труда в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации или абилитации.

Иск по соцвыплатам разрешается подать в ближайший суд

Граждане смогут подавать судебные иски, связанные с социальными выплатами и льготами, по месту своего жительства. Также со 100 тысяч до 250 тысяч рублей повышена сумма исковых требований, которые рассматриваются в порядке упрощенного производства.

Государственная информационная система оценки качества образования

В России создадут специальную информационную систему, которая поможет обеспечивать проведение мероприятий по оценке качества образования и анализ их результатов.

Вносятся изменения, касающиеся охраны окружающей среды

Введено понятие общественной экологической экспертизы. Из круга лиц, которые могут ее инициировать и проводить, исключены иноагенты и граждане иностранных государств.

Уточняются объекты государственной экологической экспертизы федерального и регионального уровней. Указывается, что объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, при его постановке на государственный учет присваивается I-III категория.

Совершенствуется обращение с отходами

Предусмотрено периодическое подтверждение соответствия лицензионным требованиям в отношении лицензиатов, которые занимаются сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, размещением отходов I-IV классов опасности.

Уточняется понятие земель рекреационного назначения

К землям рекреационного назначения относятся те, которые используют для выполнения работ и оказания услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан.

На таких землях допускается создание объектов, предназначенных для рекреационной деятельности. Их перечень установит Правительство РФ.

Изменения в эксплуатации гидротехнических сооружений

При утверждении декларации безопасности гидротехнического сооружения должны устанавливаться уровни его безопасности — нормальный, пониженный, неудовлетворительный, опасный. Их критерии определит Правительство. Также при составлении декларации безопасности ГТС нужно определять вероятный вред и проводить преддекларационное обследование сооружения.

Реестр продукции, необходимой для обеспечения биобезопасности населения

Правительство установит порядок формирования и ведения реестра товаров, необходимых для обеспечения биологической безопасности населения и организации оказания медпомощи.

Реестр предприятий, имеющих резерв мощностей для производства указанной продукции, будет формироваться на основании сведений федеральных органов власти.

Уточняется законодательство в сфере перевозки пассажиров и багажа

Установлены допустимые виды предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и багажа, грузов. Вводится запрет на иные виды такой деятельности.

Урегулированы вопросы изменения вида маршрута регулярных перевозок.

Кроме того, вносятся изменения, касающиеся административной ответственности за нарушение правил перевозок пассажиров и багажа по заказу.

Уточнены нормы об ответственности за неоплату проезда по платным дорогам

Операторы платных автомобильных дорог должны будут информировать владельцев транспортных средств о размере задолженности за проезд и обеспечить возможность ее погашения через единый портал госуслуг.

Предусмотрена возможность воспользоваться 50-процентной скидкой при уплате штрафа.

Служебных собак используют для обеспечения транспортной безопасности

Для защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства подразделения транспортной безопасности могут использовать обученных и аттестованных в установленном порядке служебных собак. Их смогут привлекать для поиска и выявления оружия, взрывчатых веществ и других запрещенных предметов, а также для обнаружения людей и защиты объектов.

Смогут сбивать беспилотники

Работники подразделений транспортной безопасности смогут пресекать функционирование беспилотных аппаратов в целях защиты объектов транспортной инфраструктуры от незаконного вмешательства. Это может быть подавление или преобразование сигналов дистанционного управления, воздействие на пульты, повреждение или уничтожение.

Появятся системообразующие территориальные сетевые организации

В каждом регионе будут созданы системообразующие территориальные сетевые организации, которые будут отвечать за эксплуатацию электросетей, заниматься предупреждением и устранением аварий и осуществлять функцию «одного окна» для потребителей услуг по передаче электроэнергии и энергосбытовых организаций. В Москве появится две ТСО.

Производство и продажа семян станут прозрачнее

Для производителей семян, а также для тех, кто занимается их хранением или распространением, становится обязательным использование федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Семеноводство»‎. Информация в ней будет открытой и бесплатной. Это позволит избежать распространения семян неизвестного происхождения. При этом требование об обязательности ФГИС не коснется фермеров, которые используют семена для собственных посевов.

Ввозить в Россию и вывозить из нее семена сельскохозяйственных растений смогут юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели через специальные пункты пропуска. Также вводятся правила ввоза семян для проведения научно-исследовательских работ и использования в образовательных целях.

Пчел защитят от вредных химикатов

Пчеловодов должны будут заблаговременно информировать о применении рядом с ними пестицидов, чтобы снизить негативное влияние химикатов на пчел. Информация будет размещаться в том числе в СМИ не позднее, чем за пять дней.

Также уточнено понятие «продукция пчеловодства» — к ней будет относиться мед, воск и другая продукция в соответствии с техническими регламентами и документами по стандартизации.

Прокурорам и следователям — отсрочку от призыва

Отсрочку от призыва получили граждане, поступившие на службу в прокуратуру и СК сразу после окончания вуза, при наличии у них спецзваний. Кроме того, сотрудники прокуратуры и СК будут освобождены от участия в военных сборах.

Государственные информационные системы защитят от кибератак

Государственные, муниципальные информационные системы, а также системы унитарных предприятий и госучреждений должны будут пользоваться услугами хостинг-провайдеров, чьи сервера находятся исключительно в России, которые являются российским юрлицом и подключены к государственной системе противодействия кибератакам.

Совершенствуется регулирование производства алкоголя

Ужесточаются требования к технологическому оборудованию для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Так, оно должно будет оснащаться автоматическими системами измерения и учета объема готовой продукции, если его мощность составляет 100 тысяч и более декалитров в год. Кроме того, усиливается контроль за производством спирта-денатурата.

Усиливается контроль за оборотом наркотических и психотропных веществ

Вводятся единые требования к отчетности в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Кроме того, уточняется периодичность представления ряда отчетов о деятельности, связанной с оборотом таких веществ.

Дополнительные ограничения в сфере азартных игр

Вводится запрет на игры с выигрышем, который определяется случайным образом с использованием программ и оборудования, доступ к которым осуществляется через информационно-телекоммуникационные сети, а также средства связи.

В букмекерских конторах, тотализаторах запрещается использовать устройства, которые копируют работу игорного оборудования казино и залов игровых автоматов.

Изменяются требования к дорожным камерам

Камеры для фиксации нарушений ПДД должны иметь сертификат и действующее свидетельство о метрологической поверке. Если устройство не отвечает требованиям, зафиксированная им информация не будет использоваться для привлечения водителей к ответственности. Информация о местах их установки будет общедоступной и размещаться на официальном сайте МВД.

Ограничивается возможность выдачи кредитов и займов с переменной ставкой

Кредиторы смогут предоставлять гражданам только очень крупные потребительские кредиты и займы с переменной процентной ставкой, в том числе ипотечные. Минимальный размер такого займа должен быть равен величине среднемесячной номинальной зарплаты, умноженной на 1000. Выдавать кредиты и займы с переменной ставкой на меньшую сумму будет запрещено.

Устанавливаются требования к художникам-ювелирам

Вводится понятие «художник-ювелир» и требования к опыту работы для таких специалистов. Так, у них должно быть не менее трех изготовленных изделий, которые прошли опробование и клеймение государственным пробирным клеймом. Кроме того, такие специалисты должны иметь опыт участия в соответствующих конкурсах и выставках.

Исполнителей по гособоронзаказу освободили от лишней бюрократии

Правительство установит случаи направления в ФАС информации о повышении поставщиками, исполнителями и подрядчиками цен на сырье, материалы, комплектующие, работы и услуги, необходимые для выполнения гособоронзаказа.

Ежеквартальный мониторинг заработной платы медиков

СФР будет проводить ежеквартальный мониторинг размеров зарплаты врачей, работников с высшим немедицинским образованием, среднего и младшего медперсонала, получивших специальные соцвыплаты. В случае нарушений материалы передадут для принятия необходимых мер.

Уточняется порядок создания курортов

Территория может быть признана лечебно-оздоровительной местностью или курортом только в случае нахождения в ее границах природного лечебного ресурса, сведения о котором внесены в госреестр курортного фонда. К природным лечебным ресурсам предлагается отнести минеральные воды, лечебные грязи и другие специфические полезные ископаемые. Их полезные свойства должны подтверждаться специальным медицинским заключением.

Национальная база генетической информации

Начнут действовать поправки, которые обеспечат функционирование Национальной базы генетической информации. Она будет содержать только сведения о генофондах растений, животных и микроорганизмов, генетическая информация о человеке в эту базу попадать не будет.

Для услуг по дезинфекции нужно получить лицензию

Деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения подлежит лицензированию. С 1 марта 2025 года такая деятельность без лицензии не допускается.

11 сентября

Граждане смогут сами и по выгодной цене продать заложенное имущество

Граждане смогут самостоятельно продавать недвижимость — предмет залога в рамках ипотеки у банка. На это у них будет четыре месяца. При этом устанавливается минимальная продажная цена, которая позволит покрыть оставшуюся часть долга. Вырученные сверх этого деньги пойдут залогодателю.

20 сентября

Усиливается защита физлиц, инвестирующих в производные финансовые инструменты

Деятельность по заключению с физлицами краткосрочных договоров (менее трех дней), являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ), отнесена к лицензии форекс-дилера, а деятельность по заключению иных договоров ПФИ — к лицензии дилера. Также изменено соотношение размера обеспечения, предоставленного форекс-дилеру физлицом, не являющимся ИП, и размера его обязательств.

Подозреваемым и обвиняемым предоставляется дополнительное свидание с детьми

Подозреваемым или обвиняемым, которые являются единственным родителем ребенка в возрасте до 14 лет, в течение месяца может быть предоставлено одно дополнительное свидание с ним. Также устанавливается, что при отсутствии технических возможностей администрацией исправительного учреждения количество телефонных разговоров может быть ограничено до 12 (ранее — до шести) в год.

25 сентября

Упрощено предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг

Большинство документов, необходимых для назначения субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, госорганы будут получать самостоятельно, в том числе через систему межведомственного электронного взаимодействия. Определен перечень лиц, которые не включаются в состав семьи при предоставлении субсидии, и списки доходов, которые будут или не будут учитывать.