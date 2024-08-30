До 1 октября можно сменить способ получения федеральных льгот

Ежемесячные денежные выплаты положены федеральным льготникам — инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и членам их семей, гражданам с инвалидностью. В текущем году социальные услуги в натуральном объеме получают 13 282 севастопольца.

Стоимость набора социальных услуг в денежном эквиваленте ежегодно индексируется и с 1 февраля 2024 года она составляла 1578,5 рублей в месяц. В этой сумме учитывается: предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение (188,08 руб.); обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (1215,80 руб.); бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (174,62 руб.).

Данные услуги можно получать в натуральном виде, либо взять деньгами.

При желании способ получения набора услуг на 2025 и последующие годы можно изменить как для всего набора, так и для одного или двух услуг. Но в любом случае заявление об изменении способа получения необходимо успеть подать до 1 октября 2024 года.

Необходимо помнить, что льготы в натуральном виде предоставляются бесплатно в необходимом объеме. А деньгами — лишь 1578,5 рублей в месяц. Поэтому федеральным льготникам нужно взвешенно подойти к вопросу, в какой именно форме получать услуги.

Заявление о смене способа получения федеральных льгот можно подать на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах Социального фонда России в Севастополе.