Директор Севгеоцентра осужден за взятку

Экс-руководитель предприятия, подведомственного департаменту имущественных и земельных отношений, признан судом виновным в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

На просьбу коммерсанта продать недвижимость в центре Севастополя директор ООО «Севгеоцентр» предложил ему по очень привлекательной цене несколько нежилых помещений на ул.Очаковцев. Условие продажи — миллион лично директору.

Взяточника задержали с поличным. По приговору Ленинского районного суда Севастополя он проведет 8 лет в исправительной колонии строгого режима, заплатит штраф в размере 2,06 млн рублей и не сможет занимать определенные должности в течение пяти лет, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Осужденный взят под стражу в зале суда.