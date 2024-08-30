6 и 7 сентября школьники не учатся

Это сделано для обеспечения безопасности школьников, в связи с тем, что многие избирательные участки размещены в зданиях школ, учреждениях дополнительного образования, колледжах.

— Чтобы максимально обеспечить безопасность наших ребят, мы объявили эти дни неучебными. Но это не означает, что дети в этот день будут принадлежать самим себе. Учителя для них организуют досуговые, спортивные мероприятия, посещение музеев. Это будет время, когда класс соберется вокруг классного руководителя и интересно проведет время, — сообщил журналистам директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.

Соответствующий приказ размещен на сайте правительства города.

Выборы депутатов заксобрания Севастополя пройдут с 6 по 8 сентября. 16 депутатов избирают по партийным спискам, остальные восемь — по одномандатным округам.

В Нахимовском муниципальном округе жители также будут выбирать трех депутатов в местный совет, а в Терновском — одного.

Досрочное голосование в Севастополе началось 28 августа.