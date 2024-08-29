Жители пятого микрорайона два дня проведут без света

Для проведения работ по строительстве транспортной развязки на Столетовском проспекте часть домов в 5-м микрорайоне будет отключена от электроэнергии 30 и 31 августа.

Как сообщили в Севастопольэнерго, в пятницу и субботу с 9.00 до 18.00 будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

— ул.Тараса Шевченко 8-Б, 8-В, 8-Г, 8-Д, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 21-А, 23-А, 24, 26, 28, кад. 654, 655, 656, 658, 659, 898, 899;

— пр.Столетовский 27, 29, 45;

— пр-д Колобова, 11.

На пересечении улицы Шевченко со Столетовским проспектом строится дорожная развязка — одноуровневое четырехполосное кольцо. Госконтракт на в 965,34 млн рублей заключен с ООО «Дорстройкубань-19». Срок исполнения — 19 декабря 2024 года. Средства на строительство выделены Севастополю в форме субсидии Минстроя России.