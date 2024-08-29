Севастопольцы пошли на выборы

В первый день досрочного голосования на избирательные участки пришли 857 человек. Это примерно четверть процента от общего числа зарегистрированных в Севастополе избирателей.

«Завершился первый день досрочного голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва. 28 августа проголосовали 857 избирателей», — сообщила пресс-служба Сегоризбиркома.

В Севастополе 28 августа началось досрочное голосование на выборах депутатов в Законодательное собрание Севастополя III созыва и совмещенных с ними дополнительных выборах в муниципальные советы Нахимовского и Терновского округов. Сами выборы назначены на 6-8 сентября. Голосовать досрочно разрешили из соображений безопасности, чтобы избежать столпотворения на избирательных участках.

С 28 августа избирательные участки работают с 9.00 до 19.00 в будние дни, в выходные — с 10.00 до 14.00. А 6-8 сентября проголосовать можно с 8.00 до 20.00.

На 1 июля 2024 года в Севастополе зарегистрировано 338 039 тысяч избирателей.