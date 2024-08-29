Распределили деньги на капремонт набережных

Всего в Севастополе планируют отремонтировать пять разбитых «штормом века» прибрежных объектов. Больше всего денег выделили на капитальный ремонт набережной Приморского бульвара — 573,46 млн рублей.

Правительство Севастополя утвердило размер субсидий на ремонт городских набережных, поврежденных ноябрьским штормом 2023 года. Согласно постановлению правительства № 394-ПП «О распределении средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, предоставляемых бюджету города Севастополя на проведение капитального ремонта берегоукрепительных сооружений, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением опасных метеорологических явлений в ноябре 2023 года на территории города Севастополя» главным распорядителем доходов бюджета определен департамент городского хозяйства.

Средства субсидии (741,72 млн рублей) направят на капитальный ремонт пяти берегоукрепительных сооружений, пострадавших во время «шторма века». Больше всего вложений потребует капитальный ремонт набережной Приморского бульвара — 573,46 млн; реконструкция пляжа «Хрустальный» — 106,25 млн; набережной в Андреевке — 42,42 млн; пляж «Любимовка-2» — 12,07 млн; ремонт и благоустройство пляжа пансионата «Изумруд» — 7,50 млн.

К федеральным средствам на ремонт набережных Севастополь должен добавить софинансирование в 7,4 млн рублей из своего бюджета.

Ноябрьский шторм 2023 года обрушился на другие южные регионы России. Стихия затронула Севастополь, Республику Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Ураганный ветер и осадки привели к подтоплениям, перебоям с электроснабжением, проблемам в движении транспорта. Стихия разрушила берегоукрепительные сооружения.