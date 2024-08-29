Орла освободили из рабства
Полиция, сотрудники департамента муниципального контроля Ялты и «Заповедного Крыма» освободили из коммерческого рабства краснокнижного степного орла. Птицу многие годы эксплуатировал фотограф-живодер.
Это не первый коллективный рейд, проведенный в Ялте для борьбы с бизнесом, использующим для своих целей беззащитных пернатых. На этот раз в результате совместных усилий из трудового плена был освобожден представитель Красной книги Крыма — орел степной. Вопрос о содержании птицы в надлежащих условиях под присмотром специалистов на данный момент решается.
По словам главы Ялты Янины Павленко, выпускать таких птиц на волю нельзя — они разучились добывать пищу самостоятельно.
«Совсем недавно под опекой специалистов оказались изъятые и тоже редкие орлан-белохвост и могильник», — уточнила Я.Павленко.
На своей официальной странице в социальных сетях она написала: «Очень прошу ялтинцев и гостей города не пользоваться услугами фотоживодеров! Птицы, тем более редкие, точно не должны работать на человека».