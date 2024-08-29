Необходимого для поддержания жизни детей-инвалидов в больнице не было

Прокуратура Ленинского района города провела проверку по обращению местной жительницы по вопросам соблюдения законодательства о здравоохранении. Установлено, что женщина — мать двух семилетних девочек с инвалидностью. Согласно протоколам врачебной комиссии ГБУЗС «Городская больница №5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка» дети нуждаются в ряде медицинских изделий для поддержания жизни. С марта 2023 года по март 2024 года средства медицинского назначения больница им не предоставляла. Родители были вынуждены закупать их самостоятельно за собственные средства.

После вмешательства прокуратуры дети-инвалиды обеспечены необходимыми медицинскими изделиями в полном объеме. Ленинский районный суд Севастополя удовлетворил иск прокурора и взыскал с медицинской организации в пользу семьи 38 тысяч рублей.

Дети нуждаются в тепло/влагообменниках одноразового использования, пульсоксиметрах, аспирационных системах, катетерах, зондах, ингаляторах и других медицинских изделиях для поддержания жизни.