Лесной пожар на Тепе-Оба полностью ликвидирован

Бушевавший пять дней пожар под Феодосией на 150 га горно-лесной местности потушен, сообщили в пресс-службе МЧС России утром 29 августа.

Возгорание сухой растительности в районе горного хребта Тепе-Оба у поселка Орджоникидзе под Феодосией произошло 25 августа. С огнем боролись более 500 человек, пожарная техника и вертолеты. К утру 28 августа возгорание локализовали на площади 150 га. Пожарные не допустили перехода огня на четыре населенных пункта.

По предварительной версии, причина пожара — неосторожное обращение с огнем.