Для детей-инвалидов нет ни лекарств, ни помощи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи детям-инвалидам в Севастополе.

Местные СМИ сообщили, что тяжелобольные дети и дети-инвалиды, имеющие паллиативный статус, не получают квалифицированную медицинскую помощь. Осмотры и лечение несовершеннолетних на дому не проводятся, отсутствуют специализированное оборудование и места в палатах профильных отделений, жизненно необходимые лекарственные препараты и смеси для питания выдаются только после многочисленных обращений, не предоставляются льготные услуги по перевозке указанной категории детей.

В ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю начата процессуальная проверка, сообщила пресс-служба СК. Ее ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Лекарства нет, а от аналогов — только хуже

Ранее сообщалось, что в комментариях в аккаунте СК России «Вконтакте» обратились жители Челябинской, Московской, Свердловской, Калининградской и Архангельской областей, а также Севастополя, Республики Крым, Забайкальского края и города Санкт-Петербурга. Сообщается, что взрослые и дети-инвалиды с тяжелым наследственным заболеванием длительное время не получают жизненно необходимый лекарственный препарат, поставка которого приостановлена на неопределенный срок. Заявители отмечают, что применение аналогов вызывает у больных побочные реакции и может ухудшить их состояние здоровья. Обращения граждан в профильные структуры результатов не принесли.

В СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело. В ГСУ СК России по Московской области, ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю и региональных следственных управлениях по Свердловской области, а также Забайкальскому краю организованы процессуальные проверки.