Бывший вице-губернатор Севастополя арестован

В отношении Евгения Горлова расследуется уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере с вымогательством и по предварительному сговору.

«Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения бывшему исполняющему обязанности заместителя Губернатора Севастополя Горлову Е.С., который обвиняется в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Ему назначено содержание под стражей сроком на два месяца», — такую информацию опубликовал в соцсетях вечером 28 августа глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Политику известно, что бывший севастопольский чиновник через своего знакомого получил взятку в сумме 6 млн рублей от представителя коммерческого ресурсоснабжающего предприятия за способствование в обеспечении своевременной оплаты и погашении задолженности по заключённым договорам с подведомственными учреждениями, а также за общее покровительство.

В.Бородин также выложил видео с Е.Горловым на скамье подсудимых.

Утром 29 августа телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы» опубликовал сообщение, что «исполняющему обязанности заместителя Губернатора города Севастополя избрана мера пресечения в столичном суде»: «Постановлением Басманного районного суда города Москвы Горлову Евгению Сергеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 25 октября 2024 года. Горлов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)».

6 августа об увольнении своего зама, отвечавшего за городское хозяйство, написал в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев: «Уволил исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Сергеевича Горлова. Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание».