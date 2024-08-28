В Севастополе началось досрочное голосование

В городе открылись 187 из 188 избирательных участков. Временный избирательный участок, расположенный в Первой горбольнице, будет работать только в дни основного голосования с 6 по 8 сентября.

— Сегодня, 28 августа, началось досрочное голосование на выборах депутатов в Законодательное собрание Севастополя III созыва и совмещенных с ними дополнительных выборах в муниципальные советы Нахимовского и Терновского округов, — сообщила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.

На досрочных выборах можно проголосовать непосредственно на избирательном участке, или на дому, сделав заранее заявку в участковую избирательную комиссию.

В будние дни участковые избирательные комиссии работают с 9.00 до 19.00. В выходные — с 10.00 до 14.00.

За голосованием будут следить 703 наблюдателя, списки которых которые поданы избирательными объединениями, кандидатами и городской Общественной палатой. Больше всего наблюдателе у «Единой России» — 187 — по одному на каждый участок. Меньше всего — у «Новых Людей» — два.

«Севастопольская газета» побывала на нескольких избирательных участках. На первом, в Нахимовском районе к 9.30 уже проголосовали трое.

— Я узнал о досрочном голосовании от моих знакомых, которые работают в избирательной комиссии. Решил, раз у меня есть возможность быстрее исполнить свой гражданский долг, то зачем откладывать на потом, поэтому пришел в первый день, — рассказал Александр Курносов. Он считает, что многодневное голосование — это очень удобно. — Сейчас конец лета, у всех напряженный график, многие готовят детей в школу, поэтому времени нет даже в выходной день.

Один из семи модульных участков, подготовленных для голосования, расположен на Фиоленте. Здесь зарегистрировано 1760 избирателей. А территория дачных товариществ немалая.

— Специфика нашего участка в том, что люди рассредоточены на большой территории. Поэтому для их удобства мы планируем провести активную работу по надомному голосованию, — рассказал журналистам председатель участковой избирательной комиссии Дмитрий Швец.

Во время досрочного голосования электронные урны — комплексы обработки избирательных бюллетеней — КОИБы — не используются. Избиратели голосуют по-старинке, бросая бюллетень в урну для голосования.

В горизбиркоме особо подчеркнули, что для безопасности севастопольцев все избирательные участки имеют рядом убежища.

В основные дни голосования с 6 по 8 сентября избирательные комиссии будут работать с 8.00 до 20.00. В эти же дни на портале Госуслуг будет доступно круглосуточное электронное голосование, но на него нужно заранее зарегистрироваться.