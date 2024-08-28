Приглашают на бесплатные экскурсии

Севастополь 31 августа примет участие во всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб». В полдень последней субботы лета по России стартуют исторические прогулки, лекции, мастер-классы и творческие встречи.

Как сообщил Туристический портал Крыма, во всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб» в этом году принимают участие более 40 регионов России, в том числе и Севастополь.

В 12.00 стартуют шесть бесплатных экскурсий по городу-герою, которые подготовили Музей обороны Севастополя, Центральная библиотека им.Толстого и Центр развития туризма.

«Малахов курган — памятник двух оборон», «По историческому центру Севастополя», «Тихий центр: прошлое и настоящее», «На страже здоровья», «Таинственный Фиолент», «Перекресток всех путей».

На любую из предложенных экскурсий нужно заранее записаться: по тел. +7 (978) 907-96-70 (звонить с 10.00 до 20.00) или непосредственно в Туристско-информационном центре на наб.Корнилова, 2.