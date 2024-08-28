Покажут, как развивалась полевая медицина

В ретро-кинотеатре «Украина» открывается выставка, приуроченной к Дню военного врача в России.

Экспозицию назвали «Меняя лик медицины»: от Крымской войны до СВО». Это взгляд на историю через призму развития полевой медицины.

Как рассказали в Музее обороны Севастополя, значительная часть экспонатов из их фондов экспонируется впервые. Посетители выставки смогут увидеть хирургическую ампутационную пилу XIX века; карманный набор врача-хирурга Брестского пехотного полка периода Крымской войны Максимилиана Реймана; инструменты фельдшера 1-й статьи крейсера «Кагул» ЧФ Сергея Водзяновича; инструменты иностранного происхождения, закупленные на собственные средства в Императорской России; трофейные инструменты и поставленные по ленд-лизу в годы ВОВ; дореволюционные инструменты, использовавшиеся участниками ВОВ.

Особе внимание будет уделено врачам, внесшим наибольший вклад в развитие военной медицины в каждый из исторических периодов. Погрузиться в историческую атмосферу помогут фотопортреты медработников, фото госпиталей и перевязочных пунктов, сюжетные снимки, демонстрирующие методику оказания помощи по семи историческим периодам: Крымской войне, Русско-турецкой, Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войны, Великой Отечественной войны и Специальной военной операции.

Экскурсии запланированы в день открытия и во время исторического фестиваля «По следам «Русской Трои».