Первоклассница Вика хочет стать мотоциклисткой

Первоклассница Виктория Зязина уверена, что школьные знания нужны, чтобы стать мотоциклисткой. Сейчас именно так она видит свое будущее.

— Виктория Михайловна Зязина! — представляется при встрече Вика. 2 сентября девочка станет первоклассницей севастопольской средней школы №6. О готовности к предстоящей школьной жизни она рассказала «Севастопольской газете».

Семь лет Вике исполнится только в конце января, но уже теперь она рассуждает, как взрослая. Говорит, что к интервью готовилась «сильно».

— Мы готовились: надевали платья, расчесывались, мама тоже оделась красиво, я надела сарафан, эту кофточку. Мама мне заказала какие-то туфли и рюкзак. А вот этот брелок я повесила сама, — похвасталась будущая ученица.

К школе тоже готовилась: ходила на «подготовку», где ее учили «читать про какие-то рассказы, делать лабиринты и еще много чего». Но главное, там были перемены, которые девочке понравились больше всего остального.

Нет, читать ей тоже нравится, правда, до чтения книжек дело пока не дошло. Зато считать Вика умеет аж до миллиона. И номер школы выучила назубок, тем более, здесь учился ее старший брат. Знает, что школу недавно красиво отремонтировали, и она была построена очень-очень давно.

Вместе с ней в первый класс пойдут ее друзья по детскому саду: Маша, Вова, Полина и Эсик.

— В школе будет очень интересно. Об этом мне сказали папа и брат. Там будет химия, можно будет делать всякие «экспэ-рэ-менты». Там вообще можно будет что угодно делать. И еще там есть урок русского языка, там пишут. Но я всё же сомневаюсь, будем ли мы там читать или только писать, — поделилась сомнениями завтрашняя первоклассница. Причем информация, что химию в школе начинают учить только с восьмого класса, ее ничуть не расстроила.

На вопрос, на какие занятия девочка ходит еще, наша героиня ответила определенно: «Я хожу на Дни рождения, в детскую игровую комнату и в «Муссон» на аттракционы. Еще я была на праздниках и с папой в лесу и каталась на мотоциклах».

На уточняющий вопрос: «На взрослых?» тут же парировала: «А на каких еще?! Я с папой каталась на настоящем мотоцикле, во всяких путешествиях. Я вообще с папой за горы поехала на мотоцикле, поэтому хочу, когда вырасту, стать мотоциклисткой!»

Робкие подсказки насчет «врача» или «учителя» девочка отвергла сразу:

— Не-не-не-не! Я буду только мотоциклисткой!

По предположению будущей ученицы, весь образовательный процесс вместится в период ее взросления, то есть до исполнения ей 10 лет. Тогда, став вполне взрослой, они с папой отправятся на мотоцикле уже «по настоящим ровным дорогам».

Информация, что учеба в школе окончится, когда ей исполнится не 10, а 16 лет, девочку весьма удивила, но она решила не воспринимать ее всерьез.

Из самых важных приобретений к школе особо Вика выделила «Набор для первоклассника», фломастеры, тетрадки и рюкзак с котиками, который, конечно, она выбрала сама. Не случайно — котиков Вика о-о-о-очень любит, правда, дома у нее живет морская свинка Маша, которую девочка кормит огурцами, морковкой, кукурузой и вишнями.

Первый день в школе она представляет, как настоящий праздник: наденет всё новое, встретится с друзьями и, наконец-то, увидит свою первую учительницу, Наталью Ивановну. Мама купит цветы, которыми и надо будет поздравить учительницу. А потом все пойдут в класс, где Вика выберет себе место за партой, между своими друзьями Машей и Вовой.

А как же — школа ведь не только для того, чтобы учиться, но и дружить.