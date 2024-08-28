На Тепе-Оба сгорело 150 га из-за неосторожного обращения с огнем

Причиной лесного пожара под Феодосией в урочище Тебе-Оба, по предварительной версии, стало неосторожное обращение с огнем, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.

«Основная версия — неосторожное обращение с огнем, а именно разведение открытого огня в лесном массиве», — цитирует И.Скуртула ТАСС.

Замначальника МЧС уточнил, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту пожара.

Возгорание сухой растительности произошло 25 августа. Порядка 100 человек эвакуировали из СНТ «Рассвет». К утру 28 августа возгорание локализовали на площади 150 га. Пожарные не допустили перехода огня на четыре населенных пункта, ликвидировали очаги интенсивного горения.