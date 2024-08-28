На садовом участке рыбу разводить нельзя

Хозяин дачного участка через суд выгонял своего родственника, затеявшего рыбный бизнес на чужой земле.

В собственности гражданина П. находится садовый участок, предназначенный для ведения садоводства и огородничества. Без согласия хозяина его близкий родственник установил там более 40 емкостей для разведения рыбы. На требования освободить участок не реагировал и даже досудебную претензию оставил без ответа.

Истец был категорически не согласен с кустарным бизнесом, затеянным родственником, поэтому обратился в суд.

Гагаринский районный суд Севастополя исковые требования удовлетворил, обязав ответчика устранить препятствие истцу в пользовании земельным участком, отметив также, что наличие емкостей не позволяет использовать участок для садоводства.

«К слову, предпринимательская жилка в ответчике не сильна: на фотографиях, предоставленных истцом и приобщенных к материалам дела, рыбы в емкостях не наблюдается, в основном ветки, листва и тина», — сообщила пресс-служба суда.

Для сведения: в соответствии с п.13.2 приказа Росреестра от 10.11.2020 №П/0412 (в ред.от 23.06.2022) «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» на садовом участке разрешено осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд. Про рыбу там ни слова.