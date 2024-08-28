Мать пырнула дочь ножом, но потом раскаялась

Как выяснилось, что 53-летняя местная жительница после развода переехала к 74-летней матери. Между женщинами постоянно возникали бытовые конфликты, в особенности из-за того, что дочь не хотела работать, жила на пенсию матери, злоупотребляла алкоголем и курила электронные сигареты в квартире. Во время очередной ссоры пенсионерка на эмоциях схватила лежавший на кухонном столе нож и ударила дочь в живот. Спохватившись и осознав последствия своего поступка, женщина сразу же вызвала бригаду скорой медицинской помощи, которые доставили пострадавшую в больницу.

В отношении пожилой женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Она признала вину в полном объеме и чистосердечно раскаялась. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.