Крымским контрактникам, участвующим в СВО, дадут землю бесплатно, даже без местной регистрации

В Закон Республики Крым № 66/ЗРК-2015 внесены соответствующие изменения. Документ принят Государственным советом РК и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

«Внесенные изменения в законодательство предписывают, что лица, которые заключили в военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу по контракту, расположенных на территории Республики Крым, контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации для выполнения задач специальной военной операции имеют право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно», — сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина.

Таким образом, граждане, независимо от места регистрации и проживания на территории России, после вступления в силу принятых изменений и после заключения контракта в военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу по контракту на территории Республики Крым в рамках СВО приобретают возможность получить здесь земельный участок.

Военнослужащие, подпадающие под указанные требования, смогут направить пакет необходимых документов в орган местного самоуправления по месту нахождения военного комиссариата или пункта отбора на военную службу по контракту.

Необходимо учитывать, что предоставление земельного участка будет возможным при соблюдении ряда условий. Так, гражданин не должен находиться в очереди в органах местного самоуправления, расположенных на территории Крыма, на получение участка за выполнение задач или участие в боевых действиях в ходе проведения специальной военной операции; не должен получать до этого на территории полуострова земельный участок за выполнение боевых задач в зоне СВО, а также впоследствии его отчуждать.

Поощрение без учета регистрации

В Республике Крым закон о безвозмездной передаче земельных участков своим ветеранам СВО был принят 14 декабря 2022 года. А 19 декабря Президент Владимир Путин рекомендовал законодательно закрепить бесплатное предоставление земельных участков в собственность героям СВО в Московской области, Крыму и Севастополе. В Распоряжении N412-рп «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей» указывалось, что в этих субъектах РФ земельные участки могут безвозмездно передаваться в собственность военным, награжденным госнаградами за заслуги, проявленные в ходе СВО, и являющимися ветеранами боевых действий, а также членам семей указанных военнослужащих, погибших вследствие увечья или заболевания, которые были получены в ходе спецоперации.

О том, что эти военнослужащие должны быть местными жителями или заключать контракты именно на территории этих субъектов, в документе не указано.