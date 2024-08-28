Андрея Граничку не допустили к участию в Паралимпиаде

Двум российским спортсменам-инвалидам — Андрею Граничке и Виктории Сафоновой французские власти отказали выдать визы для поездки в Париж на Паралимпиаду-2024.

Пловец А.Граничка — паралимпийский чемпион 2020 года по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В.Сафонова — серебряный призер паралимпиады в Токио-2020 по настольному теннису.

Как сообщает интернет-портал «Чемпионат», после получения информации об отказе в выдаче виз обоим спортсменам Паралимпийский комитет России направил повторное обращение к правительству Франции о допуске их к соревнованиям, однако положительного ответа так и не последовало.

28 августа в Париже торжественно открылись XVII летние Паралимпийские игры. В соревнованиях принимают участие 88 спортсменов-инвалидов из России. Изначально планировалось, что их будет 90.

По условиям, российские паралимпийцы выступают в Париже в нейтральном статусе — без флага и только в индивидуальных видах программ. Им запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, а медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете.

Международный паралимпийский комитет (IPC) в начале марта 2022 года из-за СВО не допустил сборную России к участию в зимних Паралимпийских играх-2022 в Пекине.