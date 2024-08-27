Стройка на ул.Гоголя захватила часть городской земли

Установлено, что объект между улицами Гоголя и 4-й Бастионной строят с нарушением проектной документации. Обустройство подпорной стены и части дорожного покрытия выполнены за пределами арендованного земельного участка и вышли за отведенную территорию на 20 кв.м. Также на территории города за границами землеотвода были частично расположены ступени крыльца.

Прокуратура района возбудила в отношении ответственного работника застройщика дело об административном правонарушении по статье «строительство объекта капитального строительства с нарушением требований проектной документации». Управление государственного строительного надзора и экспертизы Севастополя , рассмотрев материалы дела, привлекло виновного к административной ответственности.

Напомним, что земельный участок по ул.Гоголя, 13-19 был выделен для строительства подпорной стены и телерадиоцентра еще в украинские времена. При проверке в 2015 году прокуратура Севастополя установила, что ООО «Строительная компания Консоль-строй ЛТД» и ООО «Юггидроспецстрой» на выделенном участке вместо строительства запланированных объектов возводят многоквартирный жилой дом. При этом свидетельство о допуске к выполнению строительных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, у подрядчика отсутствует. Стройку остановили и признали незаконной.

Суды и разбирательства шли долго, в марте 2023 года в правительстве Севастополя заключили с застройщиками мировое соглашение: в срок до 1 декабря 2023 года объект сдадут, а город безвозмездно получит в нем 17 квартир.