Под Феодосией пожаром охвачено уже 150 га

В МЧС Крыма говорят, что ситуация с лесным пожаром в районе Тепе-Оба за ночь стабилизирована.

К вечеру 26 августа огонь распространился на 150 га, но удалось предотвратить переход на четыре населенных пункта. Борьба велась всю ночь.

«Ситуация с лесным пожаром под Феодосией стабилизируется. Работа по ликвидации в районе Тепе-Оба продолжалась и в ночное время. За ночь площадь не увеличилась и также составляет 150 гектаров: лесной подстилки — 65 га и сухой растительности — 85 га. Во время утреннего облета авиацией МЧС России новых открытых очагов горения не выявлено», — сообщили в пресс-службе утром 27 августа.

Продолжается сброс воды с вертолетов МЧС и Росгвардии. «Всего совершено 84 сброса — более 250 тонн огнетушащей жидкости», — добавили в ведомстве. Тушат пожар на земле более 580 человек и 150 единиц техники. Из Севастополя в район Тепе-Обы прибыла дополнительная аэромобильная группировка — 30 специалистов и шесть автоцистерн.

Природный пожар под Феодосией, у поселка Орджоникидзе тушат с воскресенья, 25 августа.