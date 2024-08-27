Починили и покрасили

Прокуратура Ленинского района Севастополя провела проверку по публикации в соцсетях о ненадлежащем состоянии детской площадки в Комсомольском парке им.Марии Байды. Всё подтвердилось. Оборудование площадки, в том числе сетки и другие гибкие элементы, предназначенные для лазания, имели острые углы. Также не хватало заклепок, ограничивающих доступ к местам соединения деталей оборудования, сетки были рваными, поверхность оборудования — шершавым и со следами коррозии. Состояние оборудования представляло угрозу жизни и здоровью детей.

Парк находится на содержании ГБУ «Парки и скверы», в связи с чем прокуратура района внесла директору этого учреждения представление об устранении нарушений закона. После вмешательства надзорного ведомства оборудование и крепления отремонтированы и покрашены.

Контроль за своевременностью проведения мероприятий по содержанию детской площадки усилен, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.