Музей обороны представит никогда не выставлявшиеся работы художников-баталистов

На выставке в Москве Музей обороны Севастополя представит ранее никогда не экспонировавшиеся работы Георгия Савицкого и Александра Пржецлавского, входивших в число лучших художников-баталистов довоенного периода в СССР, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

«Музей обороны Севастополя участвует в масштабном выставочном проекте с показом уникальных, ранее не выставлявшихся художественных работ. Музей обороны Севастополя представит в Москве раритеты из фондового собрания — этюды к комплексу «Штурм Перекопа». Это шесть работ Георгия Константиновича Савицкого и Александра Александровича Пржецлавского, которые работали над панорамой вместе с другими известными баталистами Митрофаном Борисовичем Грековым и Гавриилом Никитичем Гореловым», — рассказала представитель музея.

Выставка «Ученики Ф.А.Рубо — мастера панорам и диорам» откроется 7 сентября в Музее-панораме «Бородинская битва». Экспонаты для нее собраны из разных музеев России, где хранятся работы учеников знаменитого баталиста и мастера панорамной живописи Франца Рубо, одним из которых стала знаменитая панорама, посвященная обороне Севастополя 1854–1855 годов.

Именно ученики Рубо, выдающиеся советские баталисты, были приглашены для создания комплекса «Штурм Перекопа». Эта панорама стала одним из самых масштабных художественных проектов середины 1930-х — начала 1940-х годов. Однако из-за начала Великой Отечественной войны проект не был реализован в полном объеме.

«После революционных событий 1917 года новая власть быстро поняла, какую неоценимую роль может сыграть монументальное искусство в прославлении побед строителей социалистической России. Грандиозный комплекс «Штурм Перекопа» должен был включать панораму и четыре диорамы, реконструирующие события знаменитой Перекопско-Чонгарской операции в ноябре 1920 года (Красная армия смогла отбить перешеек, соединяющий Крым с материком, у Армии Врангеля, что стало предпосылкой к разгрому «белых» и их исходу из Крыма — прим. ТАСС). С начала 1930-х годов на протяжении почти 10 лет бригада художников писала этюды и эскизы, выезжала в командировки в Крым, создавала макеты и демонстрировала их на многочисленных выставках», — добавили в пресс-службе.