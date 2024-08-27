К выборам все готово

О полной готовности избирательных участков к досрочному голосованию на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя на аппаратном заседании правительства 26 августа доложил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.

Досрочное голосование на выборах депутатов заксобрания Севастополя и довыборах в муниципальные советы Нахимовского и Терновского МО начнется 28 августа и продлится до 5 сентября. С 6 по 8 сентября — будет уже обычное голосование. В Нахимовском МО довыбирают трех депутатов, в Терновском МО — одного. Решение о проведении досрочного голосования в приграничной территории, которой является и Севастополь, было принято по рекомендации Центризбиркома в первую очередь для удобства и безопасности людей.

Выборы в городе будут обеспечивать Севгоризбирком, четыре территориальных избирательных комиссии, 188 избирательных участков, семь из которых размещены в помещениях модульного типа: 187 — обычных и один специальный, в Первой городской больнице, а также три экстерриториальных избирательных комиссии, созданных для голосования военнослужащих.

Кроме голосования непосредственно на избирательных участках предусмотрены несколько форм голосования вне помещения для голосования. Избиратели могут проголосовать на дому. Для этого необходимо подать заявление в соответствующую избирательную комиссию до 14.00 часов 8 сентября. Для голосования по месту нахождения — предусмотрен «мобильный избиратель», а для дистанционного — голосование через портал Госуслуг, заявление для этого подается до 2 сентября включительно.

На всех избирательных участках, кроме расположенного в Первой горбольнице, будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней — КОИБы.

Кроме этого на всех участках имеются укрытия: или внутри зданий, или в шаговой доступности. Помещения для голосования обеспечены стационарными арочными металлодетекторами, видеорегистраторами, камерами видеонаблюдением, для бесперебойного электроснабжения подготовлены резервные генераторы. В случае чрезвычайной ситуации и невозможности полноценной работы участков, избиратели смогут проголосовать в автобусе для голосования: правительство для этих целей обеспечит 10 автобусов, по одному на каждый муниципалитет.

Бюллетени для голосования отпечатаны и доставлены из симферопольской типографии в Севастополь. За чистотой выборного процесса будут наблюдать четыре сотни независимых общественных наблюдателей.