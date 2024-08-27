Автобус №113 доедет до балетной академии

Для удобства учеников и преподавателей Академии хореографии, которая вот-вот откроется на мысе Хрустальный, будет продлен маршрут автобуса №113.

Такая информация была озвучена на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 26 августа, посвященном отчету по подготовке города к новому учебному году. Как сообщил директор Департамента транспорта Станислав Таматаев автобус будет доходить прямо ко входу в Академию по улице Капитанской.

«Мы изменили схему движения автобуса №113, чтобы обеспечить транспортную доступность Академии хореографии», — доложил С.Таматаев губернатору.

Также выяснилось, что объявленный запуск автобуса №72 — от ТЦ «Московский» до парка «Патриот» связан с открытием школы №43 в Молочной балке.

Схему его движения департамент транспорта обсуждал с департаментом образования, а те — с родительской общественностью, поэтому расписание автобуса синхронизируют с учебным процессом в этой школе.