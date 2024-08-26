Задача — уменьшить количество сельского населения — выполнена

Правительство Севастополя приняло дополнения в госпрограмму «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» от февраля 2022 года.

Перечень целей госпрограммы дополнили пунктом №5: достижение доли сельского населения в общей численности населения в 2024 году — 7,4%.

Очевидно, что цель благородная, так как одна из главных проблем сельского хозяйства города-героя — недостаток кадров. Поэтому нужно всячески создавать благоприятные условия для сельского населения, осуществляющего трудовую производственную деятельность, привлекать специалистов для работы в агропромышленном комплексе, ветеринарных службах и социальной сфере на территориях внутригородских муниципальных образований Севастополя, говорится в программе.

Но обратимся к статистике. По данным Крымстата, на начало 2022 года, когда и принималась программа, доля сельского населения в Севастополе составляла 7,7% (505,3 тысяч — городского и 42,2 тысяч — сельского населения). На начало 2024 года сельского населения стало меньше — 41,5 тысяч человек, а городского — больше — 519,9 тысяч. Вот и получилось сокращение до 7,4%.