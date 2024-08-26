В 10 регионах России жара не отступает

Температура воздуха днем выше 30 градусной отметки ожидается в ближайшие дни как минимум в 10 регионах России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской, Орловской областях ожидается очень жаркая погода выше 30 градусов, температура составит около 33-34 значений в ближайшие дни. 30-35 градусов прогнозируется в Калмыкии, Астраханской и Ленинградской областях», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

В Краснодарском крае температура может достигать 38 градусов, в Крыму — 33, в континентальных и степных районах республики — 35.

Р.Вильфанд сообщил, что в Центральном и Южном федеральных округах отмечается чрезвычайный, пятый, класс пожароопасности, связанный с высокой температурой воздуха.