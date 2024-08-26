Севастополь готовится к новому учебному году

На аппаратном совещании руководитель департамента образования Максим Кривонос отчитывался, что сделано и что еще нужно доделать до 2 сентября — новый учебный год начнется на день позже.

Комиссии с 29 июля проверили 163 учебных заведения. Всего их в Севастополе 170. Это школы, детские садики, колледжи, техникумы и организации дополнительного образования. В семи школах с прошлого года ведется капитальный ремонт, поэтому их не проверяли. На 26 августа комиссией приняты 160 учебных заведений, в трех выявлены «ряд недостатков и замечаний», которые должны за неделю решить.

Доделают

Не готовы к началу учебы школа №12 в Инкермане. Там в некоторых помещениях не доделан ремонт, но департамент капстроительства держит это на контроле. К новой школе №43 в районе «Доброгорода» должны доделать проезд по ул.Молочной. Вице-губернатор, отвечающий за дороги, Павел Иено пообещал, что к сентябрю это будет сделано. Там же откроется и новый детский сад.

В школе №47 в Орлином, где сейчас ремонтируется корпус начальных классов, ведется благоустройство в части безопасности следования в основной корпус, пояснил М.Кривонос и выразил уверенность, что учебный процесс в этих трех школах 2 сентября начнется.

Безопасность

Еще один важный в нынешней ситуации школьный вопрос — убежища и помещения под убежища приспособленные. Комиссии их проверили: есть запасы воды, медикаментов, места для сидения.

Подвоз детей специальными автобусами предусмотрен для 15 школ и трех детских садов. На 58 маршрутов для этого выезжает 71 автобус. До конца года департамент получит еще пять таких машин. Также было доложено, что уличная дорожная сеть на пути этих школьных автобусов соответствует нормам безопасности.

Озвучил М.Кривонос и данные о предполагаемом количестве первоклассников. Заявления в первый класс принимают до 5 сентября, и на сегодня их 5073. И, наверняка, намного больше не будет.

Для безопасности уличные линейки в День знаний проведут лишь для первых и 11-х классов. Остальные ученики начнут образовательный процесс по расписанию.