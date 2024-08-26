Провели Чемпионат по подводному спорту «Глубина-2024»

В соревнованиях, которые проводятся уже в одиннадцатый раз, приняли участие спортсмены из Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодарского края.

В Балаклаве с 23 по 25 августа соревновались ныряльщики. Чемпионат по фридайвингу «Глубина-2024» традиционно организует Ассоциация подводной деятельности Крыма и Севастополя (АПДКС) и Федерация Подводного спорта Севастополя (ФПСС). В этом году из-за ограничений на удаление от берега, в связи с проведением СВО, максимальная глубина заявки была ограничена 70 метрами.

В соревнованиях приняли участие как любители, так и опытные спортсмены-фридайверы от 18 лет, имеющие соответствующий уровень подготовки в подводном спорте с учетом лучших результатах спортсмена за последние 12 месяцев, являющиеся гражданами Российской Федерации.

Традиционно погружения чемпионата проходили в течение двух дней. В первый день соревновались в нырянии в глубину без ласт (CNF). Фридайвер спускается вертикально вниз и поднимается вверх на задержке дыхания, используя только силу собственных мышц. Дополнительное снаряжение не используется, движение по тросу с использованием рук запрещено. Это наиболее сложная спортивная глубоководная дисциплина, так как не используется никаких приспособлений для спуска и всплытия. Такое погружение требует отличной координации движений, контроля плавучести и техники плавания.

Во второй день ныряли в глубину в классических ластах (CWTB). Фридайвер спускается вертикально вниз и поднимается обратно на задержке дыхания, используя ласты. Подтягиваться по тросу или изменять вес грузов в течение погружения запрещено. Касание троса допускается только в нижней точке, для окончания спуска и начала подъема. Трос, вдоль которого ныряет спортсмен, размечается заранее и устанавливается для каждого ныряльщика на ту глубину, которую он заказал.

Соревнования проходили в открытом море на траверзе Балаклавской бухты. Базовым судном для проведения соревнований стала яхта «Орион-Аква» и вспомогательные лодки «Товарищ» и «Вайб». В кормовой части базового судна установили специальную конструкцию для спуска троса, оборудованную системой быстрого подъема с помощью контрбалласта.

Как рассказал «Севастопольской газете» организатор чемпионата, представитель АПДКС Вячеслав Кулешов, соревнования не случайно проводятся именно в начале августа: летняя погода часто радует спортсменов почти полным штилем.

«И на этот раз погода не подвела. Условия для ныряния спортсменов были хорошими. Вода на поверхности прогрелась до 25-26 градусов. Внизу, безусловно, она была значительно холодней, но плавный переход слоев растянулся примерно на 20 метров», — отметил В.Кулешов.

По итогам двух дней соревнований первое место среди мужчин занял Фархад Гусейнов из Краснодарского край. Без ласт он нырнул на 41 метр (CNF), с ластами — на 61 метр (CWTB ). Второе место у Дмитрия Залютаева из Севастополя — 37 метров и 60 метров. Третье — у волгоградца Владислава Колесникова с результатом — 37 и 44 метра.

Среди женщин победительницей стала Варвара Боднева из Сочи. Она нырнула на — 40 и на 51 метр. Также первое место у севастопольской ныряльщицы Даши Григорьевой — 41 и 50 м. Два третьих места разделили спортсменки из Москвы и Севастополя Анна Букоткина (32 и 42 м) и Анастасия Сомова (33 и 41 м).

Победители и участники соревнований были награждены памятными призами, медалями и грамотами.