Пожар под Феодосией уничтожил 75 га территории

С огнем вторые сутки борются более 380 человек и 105 единиц техники. Тушение осложняется труднодоступной местностью и сильным ветром.

Под Феодосией в районе населенного пункта Орджоникидзе, в горно-лесной местности Тепе-Оба 25 августа загорелась сухая растительность. Сначала огонь охватил 15 га. К утру 26 августа площадь возгорания значительно увеличилась.

«Огнем уничтожена территория более 75 га. От огня спасено два садовых товарищества, в которых находятся более 150 жилых домов», — сообщил на распространенном 26 августа пресс-службой видео замначальника главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.

По его словам, пожар полностью окружен, но из-за сильного ветра местами возникают новые очаги возгораний. На отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар.

В тушении участвует авиация МЧС и Росгвардии, которая сбросила на огонь 145 тонн воды. Водозабор происходит с моря. Наземная группировка с ранцевыми огнетушителями работает в труднодоступной местности. Рукавные линии прокладывают с помощью автомобилей высокой проходимости.