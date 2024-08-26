Дорожники опять не уложились в сроки

Перекресток ул.Вакуленчука – ПОР – Фиолентовское шоссе будет закрыт до 2 октября 2024 года.

Из опубликованного 22 августа приказа департамента транспорта Севастополя следует, что временное ограничение движения транспорта на пересечении улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской революции и Фиолентовского шоссе, где обустраивают дополнительные полосы, продлят еще как минимум на месяц.

Капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на этом участке выполняет АО «Севавтодор». Перекресток перекрыт с 1 июня для перекладки инженерных сетей. Движение обещали возобновить сначала к началу августу, затем — сентября. В третий раз запрет на движение будет действовать до нуля часов 2 октября.