У Анастасии Долговой «золото» и «серебро» Чемпионата мира

Спортсменка из Севастополя завоевала две медали на Чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Самарканде (Узбекистан).

Как сообщили в Центре спортивной подготовки сборных команд Севастополя, российские и белорусские спортсмены приняли участие в данных соревнованиях в нейтральном статусе. Всего же за медали боролись более 300 гребцов из 50 стран. Разыгрывалось 20 комплектов медалей.

Спортсменка Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя Анастасия Долгова одержала победу в заезде байдарок-двоек на дистанции 200 м вместе со Светланой Черниговской и была второй на этой же дистанции в одиночной гонке.

В этом году дуэт Долгова-Черниговская стал сильнейшим по результатам заездов байдарок-двоек в рамках Чемпионата и Кубка России, международных соревнований «Кубок Олимпийских чемпионов AAACUP 2024» и «Кубок Доброй Воли», а также завоевывал серебряные медали Игр БРИКС.

Таким образом воспитанница Севастопольской школы олимпийского резерва №8 повторила свой победный результат Чемпионата мира 2021 года в Копенгагене. Тогда, на этой же дистанции, А.Долгова одержала победу вместе с Кристиной Ковнир.

Подводя итоги соревнований, в беседе с пресс-службой Федерации гребли на байдарках и каноэ России, А.Долгова отметила, что мировой Чемпионат, и в целом сезон, сложился замечательно, посвятив свою победу родным и близким.