В яхтклуб в Омеге прибило беспилотник

У пирса яхт-клуба «Юг» на ул.Лётчиков обнаружен БПЛА, предположительно с полным боезарядом. Территория оцеплена, люди эвакуированы.

Как сообщил в соцсетях губернатор Михаил Развожаев, очевидно беспилотник был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь. Территорию клуба оцепили, людей эвакуировали. Специалисты принимают решение: либо будет произведен подрыв БПЛА на месте, либо его транспортируют для уничтожения.

«Публикую эту фотографию для того, чтобы вы понимали, как выглядит часть БПЛА. Покажите своим детям и объясните, что к подобным предметам нельзя приближаться», — написал губернатор. Он напомнил, что при обнаружении опасных объектов необходимо сразу звонить по номеру 112.

На территории яхт-клуба «Юг» на восточном берегу бухты Круглая (Омега) есть коттеджи с номерами для отдыха и платный пляж.

Добавлено: В 14.09 губернатор сообщил, что через 10 минут беспилотник будут взрывать на месте обнаружения.