Студентам упростят оформление льготных билетов на поезда и электрички

Минтранс РФ подключился к эксперименту Минцифры, в рамках которого данные о студенческих билетах и зачетных книжках формируются в электронном виде.

Это позволит автоматически получать информацию об обучении, которая в том числе нужна для оформления льготных проездных документов на поезда пригородного и дальнего сообщения.

Студентам больше не нужно будет приносить справки в стационарные кассы или отправлять транспортной компании, достаточно будет авторизоваться через Госуслуги и получить скидку.

К тестированию механизма оформления льготных билетов уже приступила РЖД совместно с ФГБУ «СИЦ Минтранса России», который является связующим звеном между вузами и транспортными компаниями, сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ.