Продажей газет займется департамент сельского хозяйства и рынков

Система распространения прессы в Севастополе будет реорганизована, сообщили в пресс-службе правительства города.

Распространением печатной продукции вместо ГУП «Агентство «Союзпечать» займется ГУП «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» (ГУП «УК ОРТК»), подведомственное департаменту сельского хозяйства и потребительского рынка. «Предприятие займется модернизацией существующей торговой сети и повышением эффективности всех сопутствующих бизнес-процессов. Газеты и журналы продолжат распространяться в традиционных точках продаж, кроме того, в планах нового менеджмента — расширить существующую сеть киосков», — говорится в сообщении.

Решение об упразднении Союзпечати было озвучено губернатором на отчете о работе его правительства за 2023 год в заксобрании. 20 августа решение опубликовано, но найти его на сайте правительства города не удалось.

Часть персонала Союзпечати — киоскеры — уже переведены в ГУП «УК ОРТК». Сотрудников, занимающих административные должности, трудоустроят на схожие специальности, пообещал руководитель управления информационной политики Севастополя Александр Назаров. Союзпечать была подведомственным этому управлению предприятием.