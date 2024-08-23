«Команда Арктики» прокладывает тропу в Байдарской долине

В рамках экспедиции студенты разных направлений подготовки, объединив свои знания и навыки, будут работать над созданием экотропы, которая позволит познакомиться с историей региона, уникальной природой, обеспечивая при этом безопасное и экологически ответственное посещение охраняемой природной территории, сообщила пресс-служба Севастопольского городского отделения Русского географического общества.

«Мы видим дальнейшее развитие проекта в проведении тематических мероприятий, направленных на экологическое просвещение и формирование экологической культуры среди подрастающего поколения, не только для команд студентов и школьников, но и для всех заинтересованных в сохранении родного края. В планах — субботники по уборке территории, посадки деревьев, экскурсии, квесты, эко-уроки и мастер-классы по раздельному сбору отходов, изготовлению кормушек, а также изучению уникального биоразнообразия долины и историко-культурного развития не только в летнее время, но и в межсезонье», — подчеркнула Лариса Буторина, представитель туркомплекса «Уркуста-парк» — принимающей стороны молодежного проекта.

Экспедиция в Байдарской долине продлится до 30 августа. Помогать студентам изучать природу и историю Крыма будут сотрудники кафедры геоэкологии и природопользования Филиала МГУ в тесном сотрудничестве с Дирекцией особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства, администрацией Орлиновского МО и Центром развития туризма Севастополя.

«Команда Арктики», межвузовский проект, ориентированный на подготовку будущих специалистов для работы в высокоширотных регионах. Его задача — сформировать профессиональный кадровый потенциал страны, направленный на сохранение и популяризацию природного, исторического и культурного наследия России как предмета национальной гордости, говорится на сайте студенческого экспедиционного корпуса.