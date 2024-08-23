Керченская паромная переправа пока закрыта

Керченская паромная переправа временно не функционирует — на период устранения последствий атаки ВСУ на железнодорожный паром с цистернами топлива в порту «Кавказ».

«На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не функционирует», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта РФ.

В порту «Кавказ» продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия, введен особый режим. Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов.

Грузовые транспортные средства могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым — по дороге вдоль Азовского моря.

22 августа ВС Украины атаковали железнодорожный паром с 30 цистернами с топливом, пришвартованный в порту «Кавказ». Возник сильный пожар, от полученных повреждений паром затонул в акватории порта. На месте ЧП установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработана сорбентом.

Спасено 17 членов экипажа: их подняли из воды и оперативно доставили на катерах на берег. Четверо из спасенных госпитализированы. Поиски одного человека продолжаются.

Порт «Кавказ», обеспечивающий доставку грузов в Крым с материка, был атакован ВСУ в мае и в июле.