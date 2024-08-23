Двое подростков отправили 50 ложных сообщений о минированиях в Крыму

Управление МВД по Республике Крым выявило двух подростков, которые отправили порядка 50 ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры в регионе. По фактам правонарушений возбуждены уголовные дела, сообщается в телеграм-канале управления.

«В июле текущего года школьники, используя мессенджер Telegram, создали совместный канал для занятия так называемым сватингом, то есть систематического направления ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры от имени других лиц, содержащие сведения о наличии взрывных устройств, а также контактных данных этих лиц. Всего в указанный период в различные государственные учреждения и правоохранительные органы Республики Крым указанными лицами направлено порядка 50 ложных сообщений о минировании», — цитирует сообщение ТАСС.

Сотрудники полиции установили личности подозреваемых, ими оказались 13-летний крымчанин и 14-летний житель Казани. Следственным управлением МВД по Республике Крым по фактам заведомо ложных сообщений об актах терроризма возбуждены уголовные дела. В местах жительства подростков полицейские нашли и изъяли банковские карты, сим-карту, компьютеры и смартфоны, с которых рассылались сообщения. В полиции отметили, что школьники не были лично знакомы, они общались в интернете.

Сейчас в МВД устанавливают размер имущественного ущерба, причиненного объектам жизнеобеспечения. Полицейские также в ходе следствия также дадут оценку родителям подростков за невыполнение или ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей.