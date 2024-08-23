Археолога наградили за служение Херсонесу

В конце мая лауреатом первой Национальной премии в области музейного дела имени Лихачева стал заведующий архитектурно-археологическим отделом Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» Станислав Рыжов. 23 августа ему вручили награду.

Премию и кубок за победу в номинации «Служение делу» привезла лауреату министр культуры Ольга Любимова.

«В этом году у нас появилась первая профессиональная премия в области музейного дела, и я безмерно рада вручить ее Станиславу Григорьевичу Рыжову, который 56 лет своей жизни посвятил Херсонесу Таврическому. Эта премия — дань уважения человеку, который сохранил для нас уникальное историческое наследие», — подчеркнула О.Любимова.

Национальная премия была учреждена в 2024 году для поощрения специалистов, внесших существенный вклад в развитие музейного дела нашей страны. Победителей выбирал специальный оргкомитет по результатам работы экспертных советов и профессионального голосования соискателей. Награда в номинации «Служение делу» была присуждена двум лауреатам, одним из которых стал С.Рыжов.

Он уже почти 50 лет возглавляет ежегодные археологические раскопки в Херсонесе. С.Рыжовым были открыты несколько жилых районов и десятки средневековых и античных храмов. Результатом работ стали 130 отчетов о научных исследованиях и более 70 публикаций в различных академических изданиях. Благодаря трудам археолога коллекция музея-заповедника пополнилась выдающимися находками, значительная часть которых представлена в экспозициях и на выставках!

«Национальная премия — это признание вашего труда, дела всей вашей жизни. Все ваши задачи и проекты были блестяще реализованы: это огромная часть жизни музея, и это заслуживает огромного уважения. Мы счастливы, что в музейном сообществе Севастополя есть такие профессионалы. Желаем вам новых успехов и новых открытий!» — поздравил лауреата губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

За преданность музейному делу и Херсонесу С.Рыжов в разные годы был отмечен и другими высокими государственными наградами: орденом «Знак Почета» (1986 г.), званием заслуженного работника Украины (2009 г.), знаком отличия «За заслуги перед Севастополем» (2018 г.), сообщила пресс-служба музея-заповедника.