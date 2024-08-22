В районе Керчи скоро появятся «коралловые рифы»

Ученые ИнБЮМа провели исследование биоразнообразия прибрежной акватории Азовского моря в районе Керченского полуострова, включая Казантипский природный заповедник, и обнаружила там новых вселенцев.

Подобные исследования акватории Керченского полуострова ученые ИнБЮМа регулярно проводят в течение многих лет. Полученные данные представляют интерес с точки зрения оценки водных биологических ресурсов Азово-Черноморского региона, сообщила пресс-служба института.

Так в районе Керчи ученые обнаружили массовое поселение рифообразующей полихеты Ficopomatus enigmaticus (Fauvel, 1923). Учитывая способность этого вида кольчатых червей существовать в широком диапазоне природных условий окружающей среды, можно предположить, что в ближайшие годы полихета успешно распространится в Азовском море и в прилегающих дельтах рек и лиманах. Это вселение непременно окажет влияние на аборигенные виды. Образующиеся конгломераты предоставляют комфортную среду обитания для разных морских обитателей, которая становится для них убежищем наподобие коралловых рифов.

Как рассказала начальник экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии ФИЦ ИнБЮМ Наталья Поспелова, в отводном канале Камыш-Бурунской бухты в большом количестве был найден вселенец, впервые отмеченный в 2002 году в водах Румынии, — двустворчатый моллюск из семейства митилиды Arcatula.

«Сейчас можно свободно констатировать, что этот вид освоил Черное и Азовское моря, образует устойчивые поселения в прибрежной зоне, и может создавать конкуренцию аборигенным видам», — считает Н.Поспелова.

По ее словам, мониторинговые исследования распространения видов-вселенцев чрезвычайно актуальны с целью прогноза последствий для местных видов и экосистем.