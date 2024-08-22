В порту «Кавказ» атакован паром с топливом

Железнодорожный паром с цистернами с топливом затонул в порту «Кавказ» в результате повреждений, полученных при атаке ВСУ 22 августа.

Как сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края, в 16.30 ВСУ атаковали железнодорожный паром с 30 цистернами с топливом, пришвартованный в порту «Кавказ». Возник пожар, ему присвоен ранг №3, на место был направлен пожарный поезд, в тушении задействованы более ста человек и 34 единицы техники. От полученных повреждений паром затонул в акватории порта, очагов возгорания на территории самого порта нет. Информация о количестве погибших и пострадавших членов экипажа парома уточняется.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что «четырех членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли. Сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома и оперативно принять исчерпывающие меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря».

На 20.33 спасены 17 членов экипажа. Операция по спасению остальных продолжается — необходимо найти еще двух человек.

На месте ЧП установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработана сорбентом.

После теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года паромная переправа через Керченский пролив перевозит топливо, военные грузы, скоропорт и товары первой необходимости. Остальные грузовики добираются в Крым через Мариуполь.