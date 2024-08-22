В Академии хореографии новый ректор

Звезда мирового балета Сергей Полунин ушел с поста ректора этого севастопольского учебного заведения.

«С настоящего времени исполняющей обязанности ректора станет прима-балерина, народная артистка России Мария Александрова. Сергей Владимирович Полунин становится советником», — говорится в сообщении пресс-службы академии в соцсетях.

Москвичка М.Александрова — артистка балета, народная артистка РФ, лауреат премии «Золотая Маска». Еще будучи студенткой Московской государственной академии хореографии была принята в труппу Большого театра.

С.Полунин исполнял обязанности ректора Академии хореографии с 2019 года. 30 июня в социальных сетях артист опубликовал видеосообщение, в котором заявил о многомесячной слежке за ним, что является прямой угрозой для него и его близких.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академия хореографии» — первая в Крыму профессиональная балетная школа была создана в 2019 году по поручению Президента России, как часть культурно-образовательного кластера Севастополя. Академия осуществляет обучение по программам среднего профессионального, дополнительного предпрофессионального образования в области хореографического искусства.