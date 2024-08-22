Строительство академии хореографии — на финишной прямой

Этой осенью ее ученики смогут заниматься уже в собственном здании.

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова проинспектировала ход строительства объектов культурно-образовательного кластера на мысе Херсонес в Севастополе.

«Вместе с министром культуры Российской Федерации Ольгой Борисовной Любимовой провели выездное совещание на строительной площадке культурно-образовательного кластера в Севастополе», — сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, комплекс академии хореографии уже практически готов: работы на финишной прямой.

«Сама академия работает уже три года, ее воспитанники активно выступают. И мы рассчитываем, что уже осенью у этой школы появится свой дом, и дети смогут заниматься в новом здании, — рассказал губернатор.

На стройке оперного театра до конца года должны быть завершены тепловые контуры объектов, в следующем году начнется внутренняя отделка и монтаж оборудования.

Глава региона и министр также провели двустороннюю встречу и обсудили вопросы сотрудничества в рамках работы комиссии Государственного совета по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности». Ранее президент Владимир Путин назначил М.Развожаева председателем этой комиссии.

«Что касается Госсовета, с радостью начнем работу в новом направлении. План работы включает порядка 250 мероприятий — это новые события, географические точки и организации, желающие принять участие в нашем общем деле по поручению Президента Российской Федерации», — сказала О.Любимова.

Министр отметила, что важнейшие мероприятия национального проекта «Культура» получат продолжение на следующем этапе реализации нацпроектов, сообщила пресс-служба Минкульта.

На сегодняшний день в рамках нацпроекта «Культура» в Севастополе реконструированы и капитально отремонтированы две детские школы искусств, музыкальными инструментами оснащены пять детских школ искусств. Современное оборудование поставлено в два театра и один музей. По модельному стандарту модернизированы пять библиотек.