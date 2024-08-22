Просят спасти Башню Ветров

Исторически ценный архитектурный объект на центральном городском холме Севастополя, которому в этом году исполнилось 175 лет, может свой юбилей не пережить.

Даже неспециалисту видно, что крыша башни находится в плачевном состоянии: в сезон дождей и штормов ее заливает вода. С каждым днем разрушения становятся все заметнее...

Вопрос об аварийном состоянии памятника первой половины XIX века и мерах по его сохранению был поднят на заседании Общественного совета при городском департаменте культуры.

По словам председателя совета Анатолия Костенникова, никто из собравшихся не остался равнодушным к озвученной проблеме, а присутствующая на заседании директор департамента Анжела Сумакова была удивлена историей памятника и его состоянием. Чиновница проявила высокую заинтересованность, пообещала доложить в правительство города о возникшей проблеме.

По итогам заседания было подготовлено письмо в департамент культуры «О принятии неотложных мер по сохранению памятника исторического культурного наследия первой половины XIX века «Башня ветров».

Башню Ветров включили в реестр памятников архитектуры еще в 1979 году. В 2016-м приказом Министерства культуры РФ она приобрела статус исторически ценного градообразующего объекта и стала предметом охраны исторического поселения федерального значения Севастополя.

Как удалось выяснить «Севастопольской газете», данных о собственнике ОКН у Севнаследия нет. Башня Ветров, как и большинство других не менее значимых для города объектов культурного наследия, является бесхозной. Эту информацию газете подтвердили и в ДИЗО.

Кто должен заниматься сохранностью башни, неизвестно. Но члены общественного совета надеются, что помощь, которую им пообещала глава департамента культуры, будет неотлагательной и результативной.

Уникальная башня Морской библиотеки

Башня Ветров пережила события Крымской, гражданской, Великой Отечественной войн. Это одно из немногих сооружений 40-х годов XIX века, дошедших до наших дней. После освобождения Севастополя в 1944 году сооружение привели в порядок. Еще один ремонт был проведен в начале 60-х годов.

История Башни Ветров неразрывно связана с Морской библиотекой. Для обеспечения циркуляции воздуха в книгохранилище была построена вентиляционная шахта, надземной частью которой и является башня. По инициативе адмирала Михаила Лазарева, знатока и ценителя античной культуры, башня получила имя Башня Ветров, по аналогии с древнегреческой Башней Ветров в Афинах, сооруженной в I веке до н.э. На каждой из восьми ее сторон, ориентированных по сторонам света, находится аллегорическое изображение ветра, соответствующего направления в виде крылатой мифологической фигуры.