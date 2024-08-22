На Сапун-горе развернули Флаг Родины, а в Симферополе сели на шпагат

Огромный триколор

«Традиционно каждый год 22 августа Музей обороны Севастополя проводит акцию «Флаг Родины» на священной севастопольской высоте Сапун-гора. Полотно флага России символизирует исконные ценности — духовно-нравственные, семейные и патриотические — которые объединяют всех граждан нашей великой страны», — сказал, открывая акцию директор музея Михаил Смородкин.

К Обелиску Славы воинам-освободителям участники акии возложили цветы, а потом на площадке перед Диорамой развернули копию флага России размером 45 на 14 метров.

Флаг немного поменьше

Аналогичную акцию провели в Новом Херсонесе. Там студенты, курсанты, участники молодежного историко-культурного форума «Истоки», представители Российских студенческих отрядов, Российского союза молодежи, Губернаторских школьных трудовых отрядов, «Движения Первых», «Молодой Гвардии», «Экосистемы», «Волонтеров Победы», Студенческого корпуса спасателей, КВНщики, добровольцы и активисты — всего более 200 человек, вместе с губернатором Севастополя разворачивали флаг России размером 20×30 метров.

«Считаю очень символичным, что сегодняшнюю акцию мы провели именно в «Новом Херсонесе» — на земле, где начиналась тысячелетняя история нашего государства», — обратился к участникам акции Михаил Развожаев.

Рекордный шпагат

В этот же день в столице Крыма был установлен рекорд России по самому длинному массовому шпагату. 321 человек из спортивных клубов и танцевальных коллективов в шпагате выстроились буквой Z. «Самый длинный шпагат» оказался длинной 467 метров.

«Крымчане очень патриотичны. На призыв организаторов поучаствовать в установлении рекорда откликнулось очень многие, больше, чем предполагалось. Это и есть главный смысл — показать, что спорт и патриотизм неразрывно связаны», — прокомментировал результат Президент Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.

Придумала сесть на массовый шпагат 22 августа Федерация фитнес-аэробики России в Республике Крым.