На Сапун-горе развернули Флаг Родины, а в Симферополе сели на шпагат
На полуострове 22 августа провели акции, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации.
Огромный триколор
«Традиционно каждый год 22 августа Музей обороны Севастополя проводит акцию «Флаг Родины» на священной севастопольской высоте Сапун-гора. Полотно флага России символизирует исконные ценности — духовно-нравственные, семейные и патриотические — которые объединяют всех граждан нашей великой страны», — сказал, открывая акцию директор музея Михаил Смородкин.
К Обелиску Славы воинам-освободителям участники акии возложили цветы, а потом на площадке перед Диорамой развернули копию флага России размером 45 на 14 метров.
Флаг немного поменьше
Аналогичную акцию провели в Новом Херсонесе. Там студенты, курсанты, участники молодежного историко-культурного форума «Истоки», представители Российских студенческих отрядов, Российского союза молодежи, Губернаторских школьных трудовых отрядов, «Движения Первых», «Молодой Гвардии», «Экосистемы», «Волонтеров Победы», Студенческого корпуса спасателей, КВНщики, добровольцы и активисты — всего более 200 человек, вместе с губернатором Севастополя разворачивали флаг России размером 20×30 метров.
«Считаю очень символичным, что сегодняшнюю акцию мы провели именно в «Новом Херсонесе» — на земле, где начиналась тысячелетняя история нашего государства», — обратился к участникам акции Михаил Развожаев.
Рекордный шпагат
В этот же день в столице Крыма был установлен рекорд России по самому длинному массовому шпагату. 321 человек из спортивных клубов и танцевальных коллективов в шпагате выстроились буквой Z. «Самый длинный шпагат» оказался длинной 467 метров.
«Крымчане очень патриотичны. На призыв организаторов поучаствовать в установлении рекорда откликнулось очень многие, больше, чем предполагалось. Это и есть главный смысл — показать, что спорт и патриотизм неразрывно связаны», — прокомментировал результат Президент Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.
Придумала сесть на массовый шпагат 22 августа Федерация фитнес-аэробики России в Республике Крым.