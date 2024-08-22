Библиотеку и кинотеатр на набережной сохранят

Большую часть исторических зданий на набережной Балаклавы планируют использовать под гостиницы, а проданный кинотеатр «Родина» не должен поменять своего функционального назначения.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отчитываясь перед депутатами Законодательного собрания о работе своего правительства за прошлый год, сообщил, что в рамках строительства яхтенной марины в Балаклаве проведена ревизия всех объектов на набережной для формирования инвестиционного потенциала и подготовке объектов к реставрации и передаче их в коммерческое использование. «Севастопольская газета» обратилась в департамент экономического развития за списком таких объектов. Редакцию интересовало, сколько их было выявлено и что их ждет в дальнейшем.

Как выяснилось, Охотничий домик князя Юсупова, Склад коньячного завода В.Э.Шитта, Дачу Щербина, Дачу Пенькова, Аркаду нижнего яруса дачи М.А.Апраксина, расположенные на Таврической набережной, предполагаются использовать для рекреационной деятельности. А в водолечебнице Гинали на набережной Назукина после капитальных строительно-восстановительных работ будет устроен пункт пропуска через государственную границу.

Дача Мерецкой продолжит использоваться как библиотека, а бывший кинотеатр «Родина» после проведения реставрационных работ сохранит свое основное функциональное назначение, пообещали в департаменте экономического развития.

Выяснить в какую сумму обошлось приобретение кинотеатра новому владельцу «Севастопольской газете» пока не удалось. Но причиной продажи назван чрезвычайный физический износ здания — по оценке эксперта — 85%. Использовать объект по назначению не представлялось возможным без проведения капитальных ремонтно-строительных работ. Денег таких у города не оказалось, поэтому эти «существенные финансовые затраты» переложили на частную фирму.