Агенты военной разведки Украины арестованы в Крыму

Задержанные в Крыму агенты Главного управления разведки Минобороны Украины, нацеленные на диверсии и шпионаж, арестованы, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

ФСБ сообщила о задержании в Керчи гражданина Молдавии, а в Севастополе — двух россиян — агентов военной разведки Украины, планировавших подрывы и собиравших информацию о ВС РФ. Всем троим избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.

Служба безопасности показала кадры оперативной видеосъемки с признаниями агентов военной разведки Украины.

В Севастополе задержан 59-летний гражданин России, прошедший на Украине минно-взрывную и стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи. Он изготовил самодельное взрывное устройство, использованное в июле 2024 года при минировании газопровода в Республике Крым. При его задержании в личном автомобиле было обнаружено аналогичное взрывное устройство.

Второй задержанный в Севастополе украинский агент — 51-летний местный житель, гражданин России. Он передавал украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории полуострова, адресах проживания высокопоставленных российских военнослужащих и используемых ими транспортных средствах.

В Керчи задержан гражданин Молдавии, 1992 года рождения, ранее судимый за совершение кражи на территории Украины. В апреле 2024 года мужчина через интернет инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Украины, по заданию которого осуществлял сбор и передачу сведений, включая фото и видеоматериалы в отношении мест дислокации военной техники и позиций ПВО, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника.

По предоставленным задержанными координатам обнаружен тайник с СВУ фугасного действия, массой 400 грамм, предназначавшимся для подрыва водонасосной станции, снабжающей водой Керчь.